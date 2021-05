Heropleving van de economie creëert nieuwe jobs bij Volvo Gent: "Grote vraag naar onderdelen"

De Volvo Group in de Gentse haven heeft het moeilijk gehad tijdens de coronacrisis, maar er is licht aan het einde van de tunnel. In het magazijn zijn zo goed als meteen 33 nieuwe werknemers nodig om de stijgende vraag aan te kunnen. Eerder liet Volvo Trucks al weten dat ze 350 nieuwe werknemers zoeken. "We zien ook dat de economie het opnieuw goed begint te doen", merkt Stijn Van den Berghe van de Volvo Group.