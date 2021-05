Oude zwembad van Oostende wordt park, net als vroeger

Enkele weken geleden is het nieuwe zwembad Brigitte Becue geopend in Oostende. Wat ze met het oude zwembad gingen doen, was nog niet duidelijk. Tot nu. De stad heeft beslist om het oude zwembad af te breken en te vervangen door een park.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): "We hebben beslist dat we terug willen gaan naar de cruciale erfgoedssite, zoals die er vroeger was: met de thermen, de gaanderijen en de Wellington. We willen een open en groene ruimte op die plaats. Het oude zwembad is natuurlijk wel een bouwwerk dat zijn waarde heeft, maar op een bepaald moment moet je keuzes maken. Het gebouw in zijn huidige toestand bewaren, brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Daarom hebben we beslist om er een open, groene ruimte van te maken."