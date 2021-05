BEKIJK - Historische liften: gemaakt voor de eeuwigheid, maar ten dode opgeschreven?

Volgens de wet moeten liften van voor 1958 aangepast worden aan nieuwe strenge veiligheidsnormen. Daardoor zouden honderden historische liften wel eens kunnen verdwijnen, want de veiligheidsvoorschriften houden geen rekening met de specifieke eigenschappen van die mooie, oude liften. Tegen de teloorgang van dit industrieel erfgoed is verzet gerezen. Zowel in Brussel als in Vlaanderen is de overheid nu bijgedraaid en is uitstel verleend. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. "Terzake" trok op onderzoek. Bekijk hierboven de reportage met onder anderen Paul Mariën. Hij is 80 en een van de laatste specialist-herstellers van historische liften.