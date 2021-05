Jongen in elkaar getrapt in Oudenaarde op Dag tegen Homohaat 

In Oudenaarde, in Oost-Vlaanderen, is gisteren een leerling van het GO! Atheneum in elkaar getrapt. Het gaat mogelijk om een geval van homohaat, want in filmpjes die op sociale media circuleren, is te zien hoe een regenboogvlag in de Schelde wordt gegooid. Die vlag hing gisteren in alle steden en gemeenten uit voor de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Twee verdachten zijn opgepakt.