Hoe de "Iron Dome", het afweersysteem van Israël, 90% van de raketten van Hamas tegenhoudt

De Iron Dome is sinds 2011 operationeel, maar werd in 2006 ontworpen. Israël was op dat moment verwikkeld in een oorlog tegen sjiitische Hezbollah-militanten uit Libanon. In 2012 kreeg het systeem een "vuurdoop" in de escalatie van het Gazastrookconflict. De schade aan Israëlische zijde bleef beperkt, maar aan Palestijnse zijde vielen veel doden, waaronder voornamelijk burgers.