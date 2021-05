1 miljoen werknemers gezocht in het VK: "Honderdduizenden Europese werknemers zijn vertrokken door brexit en covid"

De grote vraag is nu: zal het Verenigd Koninkrijk dat miljoen werknemers vinden? "Waarschijnlijk wel", denkt van Bekhoven. "De vraag is vooral of de Britten het werk willen doen van al die (Oost)-Europese werknemers. Het gaat dan om asperges steken, aardbeien plukken, de horeca, de gezondheidszorg, het onderwijs. Voorlopig lijkt het alsof de Britten die banen overslaan, dat ze erg kieskeurig zijn. Ze zullen dus veel meer moeten doen om Europeanen opnieuw aan te trekken."