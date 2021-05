Jonge schapenboer uit Haaltert kiest voor korte keten: "We maken zelf schapenkaas, -ijs en -yoghurt"

"De liefde voor schapen is me met de paplepel ingegeven via mijn vader. Het was dan ook mijn droom om landbouwschool te volgen", zegt schapenboer Laurens De Middeleer. De ouders van Laurens hadden al 30 vleesschapen, maar zodra Laurens 18 jaar werd, heeft hij zelf een 20-tal melkschapen aangekocht. Zo ontstond Schapenmelkerij Bosschelle. Ondertussen heeft de jonge landbouwer een eigen lijn met zuivelproducten, met onder meer harde kaas, yoghurt, platte kaas en ijs.

Laurens en zijn familie bereiden de producten zelf, en ze verkopen ze voor 80 procent ook zelf. "Het was een groot voordeel dat mijn ouders al een winkel voor veevoeder en meststoffen hadden. Mijn koeltoog heeft daar makkelijk een plaats gekregen. Daarnaast verkopen we via 4 markten. Maar we bieden onze producten ook via onlineplatformen, zoals Boeren&Buren, aan. Voor de rest leveren we ook aan enkele restaurants en cateraars."

