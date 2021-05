Federale regering bereikt akkoord over vergroening van bedrijfswagens

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens -zoals volledig elektrische wagens- kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In eerste instantie zullen ze 100% fiscaal aftrekbaar zijn, maar dat wordt over enkele jaren afgebouwd tot het niveau dat nu geldt voor benzine- en dieselwagens.

Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waardoor vanaf 2023 de fiscale aftrek jaar na jaar vermindert. Meer details over het traject voor beide types wagens zal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) later op de dag toelichten.

Een tweede pijler van het plan moet ervoor zorgen dat er meer laadinfrastructuur komt voor elektrische wagens. Zo komt er een fiscale stimulans voor wie thuis een laadpunt installeert en kunnen bedrijven de kosten inbrengen voor de installatie van laadpunten - op voorwaarde dat die ook semi-publiek toegankelijk zijn.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget - belangrijk voor mensen die geen bedrijfswagen aangeboden krijgen. Dat moet meer mensen ertoe aanzetten om flexibeler om te gaan met het woon-werkverkeer en vaker te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.