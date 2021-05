Kortrijk laat rommelmarkt doorgaan achter de vitrine: "Plaats je spullen achter het raam, kopers kunnen bieden via briefje in brievenbus"

Kortrijk richt na een coronapauze in 2020 weer een rommelmarkt in tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten, van 22 tot 25 mei. Geen traditionele rommelmarkt in de centrumstraten, maar een Vitrine Rommelmarkt over het hele Kortrijkse grondgebied. Zo kan je die oude Chinese vaas of de kinderfiets met wieltjes toch kwijt op een coronaveilige manier.