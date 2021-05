Lindsay uit Gooik stylet kapsels van deelnemers Eurovisiesongfestival: "Over haren van Alex Callier heb ik niks te zeggen"

Lindsay moet de kapsels verzorgen van artiesten die het podium op moeten. Maar wie ze juist in haar kappersstoel krijgt, weet ze nog niet. "Dat weten we pas op het moment zelf. De leden van Hooverphonic hebben een eigen kapper mee, dus die zal ik niet gauw in mijn stoel krijgen, tenzij voor een kleine touch up. Over de haren van Alex Callier heb ik dus niks te zeggen."



De artiest van Slovenië heeft Lindsay wel al in haar stoel gehad. "Anderhalf uur heeft dat geduurd, dat was een hele vriendelijke madam. Maar vandaag is het de halve finale, dus zal er minder tijd zijn om te praten." Van de halve finale zal Lindsay niets kunnen zien. "Tenzij op het grote scherm dat hier in het kapsalon staat. Naar de finale mogen we wel kijken. Op een gegeven moment zal mijn job op er zitten. Alle haarstylisten hebben een vipkaart gekregen om de finale helemaal live mee te volgen. Iets om naar uit te kijken!"