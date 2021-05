Lokeren investeert 200.000 euro in jeugdvoetbal: "Goed voor lokale clubs en het milieu"

Ledverlichting heeft een langere levensduur, wat betekent dat de investering in het vervangen van defecte lampen en de huur van hoogtewerkers voor zowel de stad Lokeren als de clubs wegvalt.

De lichten kunnen ook beter gericht worden, waardoor er minder strooilicht is. Er is dus minder verbruik én minder lichtvervuiling, dat is dan weer een voordeel voor de woonwijken in de buurt en voor de bosrijke omgeving.