Jarige koningin Máxima over de omstreden Griekse reis en hun speedboot: "Hoge bomen vangen veel wind"

Over haar echtgenoot spreekt Máxima nog steeds met een twinkeling in haar ogen. Nochtans verliep hun eerste ontmoeting niet van een leien dakje. Willem-Alexander keek haar wantrouwend aan, die eerste keer in 1999. Máxima was op een Spaanse feest voor vrienden foto's aan het nemen. Ook foto's van Willem-Alexander. Dik tegen zijn zin, want hij dacht dat ze misschien van de sensatiepers was.



"Ik had helemaal geen begrip daarvoor, voor zijn publieke leven. Wie denkt hij dat hij is? Als ik foto's wil maken, maak ik gewoon foto's", herinnert de koningin zich lachend. Meer dan 20 jaar later spreekt ze over hem als haar "anker". Máxima: "Hij houdt me scherp om mijn werk te doen, maar houdt me tegelijkertijd vast. Die combinatie vind ik fantastisch."



BEKIJK hier het fragment over Máxima's "anker":