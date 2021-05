Deel van mergelgroeve in Riemst preventief opgevuld: "We willen geen risico nemen"

Na een bodemonderzoek in Riemst bleek dat een stuk van de mergelgroeve in de Lindestraat niet stabiel genoeg was. Het gemeentebestuur besliste daarom geen risico's te nemen en een deel van de groeve te laten opvullen. "Dat deel was instabiel geworden", vertelt coördinator Groeven en Veiligheid Mike Lahaye. "Om de omliggende woningen en het openbaar domein te beschermen, hebben we dus vier gaten laten graven die vervolgens met schuimbeton opgevuld worden."