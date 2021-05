Groen zoekt mooiste boom van het Pajottenland

"Mensen kunnen foto's en het verhaal van hun favoriete boom doorsturen naar ons. Dat kan via e-mail of op Facebook. Tegen de zomer willen we een fietsroute uitstippelen langs al die bijzondere bomen in het Pajottenland", vertelt An Lovato (Groen). "We willen de bomen in de streek extra onder de aandachten brengen, want het Pajottenland is één van de minst beboste regio's van Vlaanderen."

Jouw favoriete boom nomineren kan met een mailtje of op Facebook met de hashtags #mooisteboom en #groenpajottenland.