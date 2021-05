Reisorganisator Neckermann is (alweer) gered: CIM Capital neemt 110 werknemers over

CIM Capital neemt 41 van de 46 reiswinkels en 110 van de 128 werknemers over. De werknemers die niet worden overgenomen werkten in de 5 winkels die niet opnieuw geopend worden of zaten in het kader. De nieuwe eigenaar wil tegen 7 juni de winkels weer openen. Vanaf volgende week zal er al al een team starten om klanten te helpen via e-mail, telefoon en de website.

De liberale vakbond ACLVB reageert positief op de nieuwe overnemer. Volgens vakbondsvrouw Els De Coster is het de beste keuze voor de toekomst van Neckermann. Volgens De Coster reageert het personeel opgelucht en heel positief. Ook de meeste collega's die toch hun job verliezen zouden blij zijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is.