Vakantiepark Terhills Resort by Center Parcs zo goed als klaar om volgende week open te gaan

"Het ziet er al heel goed uit, maar er is toch nog heel wat te doen om alles tip top in orde te krijgen tegen volgende week", zo begint assistent manager Jeroen Beels zijn verhaal. De huisjes worden een laatste keer gepoetst, het water in het zwembad is op temperatuur, maar ook daar moeten nog enkele laatste zaken gebeuren, het hele park wordt nog proper gemaakt.

De voorbije dagen verbleven er ook enkele testgasten in het park. Zij hebben nu de huisjes kunnen uittesten en de minigolf en ook het restaurant is aan het proefdraaien. "De eerste indrukken van de testgasten zijn toch wel 'wauw'," gaat Jeroen Beels verder. "Alles is hier iets meer luxueus, het is ook een unieke omgeving."