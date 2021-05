Nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over Lovaart in Veurne

Veurne werkt voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Lovaart samen met De Vlaamse Waterweg. De nieuwe brug zal niet enkel veiliger zijn voor de zwakke weggebruiker, er is ook een betere aansluiting voorzien op verschillende fietsroutes tussen de polders en de kust. "Dat is handig voor de toeristen aan de kust, die een ritje willen maken in de polderstreek", vertelt Peter Roose, burgemeester van Veurne (Veurne Plus).

"Als het wat minder weer is, dan fietsen toeristen graag naar onze polders. Wij moeten zorgen dat die accomodatie pico bello in orde is en dat het nodige fietscomfort aangeboden kan worden." De plannen voor de brug worden nu verder uitgewerkt. De werken zouden in minder dan een jaar kunnen starten.