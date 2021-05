BEKIJK - Elektrische overzetboot voor havengeul in Oostende per boot aangekomen en te water gelaten

Voor scheepsspotters is de aankomst van een nieuw schip altijd een buitenkansje. Eddy Decorte uit Oostende is een amateurfotograaf die zich specialiseert in de scheepvaart. Hij stond de nieuwe overzetboot op te wachten op het westerstaketsel van de haven van Oostende. "Ik ben blij dat ik als één van de eersten de nieuwe overzetboot kon fotograferen. Het is hier een ideale plaats om foto's te nemen. Zeker nu het zonlicht goed zit. Er zijn al foto's genomen van de nieuwe overzetboot in Estland, waar het schip gebouwd werd. Maar ik ben één van de eersten die het hier in Oostende kan fotograferen."