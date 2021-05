Nieuwe technologie brengt tumoren ertoe zichzelf te elimineren en kan mogelijk coronabehandelingen verbeteren

Aangezien gezonde weefsels niet meer in contact komen met aanzienlijke niveaus van de therapeutische middelen, kan het systeem ook toegepast worden om een breed gamma van zogenoemde 'biologics' af te leveren, krachtige op eiwitten gebaseerde middelen die anders te giftig zouden zijn.

Leden van het team zijn momenteel bezig met het toepassen van hun technologie in een project dat een therapie voor COVID-19 moet worden.

Adenovirussen worden al gebruikt als vector - overbrenger - in verschillende coronavaccins, onder meer dat van Johnson & Johnson, Astra Zeneca, het Chinese vaccin van CanSin Biologics en het Russische Sputnik V, maar zonder de vernieuwende SHREAD-technologie.

"Door de SHREAD-behandeling toe te dienen aan patiënten via een geïnhaleerde aerosol, zou onze benadering de gerichte productie kunnen toelaten van antilichaamtherapieën tegen covid in de longcellen, waar ze het meest nodig zijn", zei Sheena Sith. "Dat zou de kosten verminderen, de toegankelijkheid van covid-therapieën vergroten en de aflevering van de vaccins verbeteren."

De studie over de SHREAD-technologie is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Universität Zürich.