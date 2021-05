Ook dit jaar geen Boetprocessie door de straten van Veurne

Normaal beelden 1.000 figuranten in de Veurnse straten jaarlijks de lijdensweg van Christus uit. Maar door de huidige situatie kan de stoet niet doorgaan zoals de organisatie dat wil. Dat vertelt Gilbert Vanlerberghe, prefect van de organiserende Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker aan Radio 2 West-Vlaanderen. "De veiligheid en de gezondheid van de deelnemers zijn onze absolute prioriteit. We hebben ingezien dat we de processie niet kunnen organiseren, want we willen geen enkel risico lopen."

"Wanneer de deelnemers geschminkt worden, zitten ze soms met 100 of 200 mensen in een lokaal", vertelt Vanlerberghe. "Dan kunnen we moeilijk afstand houden." De Sodaliteit, die de authenticiteit van de boetprocessie wil bewaren, ziet het ook niet zitten om gemaskerde boetelingen de processie in te sturen.