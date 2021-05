Op digitale bedevaart met Antwerps bisschop Bonny: "Opnames in kleine kerk met maximaal 15 mensen"

Bisschop Johan Bonny vertrok ook dit jaar op bedevaart naar Maria, in Meersel-Dreef. Maar omdat er tot 7 mei strikte coronamaatregelen golden voor erediensten, gebeurden de opnames van de bedevaart op voorhand. Een viering in open lucht vlakbij de Lourdesgrot was uitgesloten door de felle rukwinden en buien. Daarom werd de viering gehouden in de Heilige Drievuldigheidskerk van de pastorale eenheid Sint-Franciscus in Hoogstraten-Rijkevorsel. "Het is een kleine kerk waar we de viering hebben gedaan met twee priesters en met iemand die orgel speelde en iemand die zong. Dan nog drie misdienaars en enkele technici. Alles samen waren we met maximaal 15 personen samen in de kerk", vertelt bisschop Bonny op Radio 2 Antwerpen.