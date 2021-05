Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA): "Op spoeddienst in Brussel kon ik enkel in het Frans of Turks terecht"

Het Vlaams meldpunt voor taalklachten kreeg de voorbije 5 jaar bijna 40 klachten over het gebrekkig Nederlands in de Brusselse ziekenhuizen, 70 procent van de klachten gaat over de spoeddiensten en de Urgentieteams. De meeste klachten gaan over het Sint-Lucas-ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe en het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) uit Schaarbeek aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Het gaat vooral over de spoeddiensten en de mobiele urgentieteams. Die zijn in Brussel wettelijk verplicht om tweetalig te zijn. Bovendien rukken ze ook uit in de Vlaamse Rand. "Het gebrek aan kennis van het Nederlands kan voor grote problemen zorgen", zegt Tavernier. "Als mensen in nood zich niet kunnen uitdrukken in hun eigen taal in hun eigen hoofdstad of in de Vlaamse Rand dan kunnen misverstanden ontstaan en die kunnen leiden tot grote problemen."