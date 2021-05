Agressieve buizerd valt voorbijgangers aan in Ekeren: "Best in groep passeren"

De roofvogel heeft zijn nest gemaakt op het hoogste punt van de brug tussen de Kloosterstraat en de Leugenberg. Het district kreeg al verschillende meldingen van mensen die werden aangevallen door de buizerd. "Dat is niet abnormaal want het is volop broedseizoen", zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) aan Radio 2. "Die vogel probeert zijn jongen en nest te beschermen. We roepen mensen op om die plek momenteel zoveel mogelijk te mijden."