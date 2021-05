Weinig processierupsen door fris en nat weer van de afgelopen weken

De natuur is dit voorjaar trager op gang gekomen, gaat Luc Crèvecoeur verder. "Begin april zijn de rupsen al uitgekomen, maar die hebben de voorbije weken gewacht tot de eikenbomen in blad zouden komen, maar gebeurde pas enkele dagen geleden. Dat heeft er voor gezorgd dat er maar weinig rupsen het overleefd hebben. Want normaal kan je op deze tijd van het jaar niet meer in korte broek buitenkomen, in de gebieden waar veel rupsen zitten, zonder jeuk te krijgen. Daarop is het nu nog zeker 2 weken wachten.