Wat is een pandemie en hoe kunnen we haar indijken? Waarom kan de ene ziekte uitgroeien tot een pandemie en de andere helemaal niet? Hoe kunnen we er ons in de toekomst beter op voorbereiden? De EDUbox Pandemie bevat de juiste instrumenten voor leerkrachten om wetenschap op maat van jongeren te brengen.

In de EDUbox denken de leerlingen in eerste instantie na over hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. Vanuit deze ervaringen ontdekken ze welke factoren ertoe bijdragen dat de kans op een (nieuwe) pandemie vandaag groter is dan enkele decennia geleden. Ze komen ook te weten hoe de wetenschap bijdraagt aan een beter begirp van pandemieën en ze zo helpt te bestrijden.

De EDUbox Pandemie is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op de uitdagingen voor mens en wetenschap. Want hoe wordt iemand ziek? Welke wiskunde schuilt er achter een pandemie? En hoe pak je zo'n situatie aan? De jongeren krijgen een helder antwoord op deze vragen, waarna ze zelf aan de slag gaan met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze kruipen daarbij zelf in de huid van beleidsmaker en moeten de uitbraak van verschillende ziekteverwekkers onder controle krijgen.

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen, voorbeelden en een simulator. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal, waarin onder meer wetenschapsjournalist Koen Wauters uitlegt hoe wij ziek worden.