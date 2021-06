Bekijk hier de interactieve video over pandemie

In deze video treedt VRT NWS-journalist Fatma Taspinar uitzonderlijk op als leerkracht van dienst. Doorheen de video laat ze de jongeren eerst en vooral nadenken over hoe zij zelf de coronacrisis hebben beleefd. Vanuit die ervaringen ontdekken ze wat een pandemie precies is en welke factoren de kans op een nieuwe pandemie vergroten. Ze komen ook te weten wat het belang van wetenschappelijk onderzoek is in het beter begrijpen en bestrijden van ziektes.

Vervolgens krijgen de leerlingen meer inzicht in de wetenschap achter een pandemie. Hoe word je eigenlijk ziek? Waarom kan de ene ziekte uitgroeien tot een pandemie en de andere helemaal niet? En hoe pak je zo'n situatie dan best aan?

Deze bouwstenen kunnen de leerlingen dan gebruiken in het laatste deel. Daarin gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Slagen zij erin om elke ziekte-uitbraak in een (fictieve) populatie plat te slaan door de juiste maatregelen te nemen? Of raken ze de controle helemaal kwijt? In de simulator wordt duidelijk waarom een pandemie een uitdaging is voor mens én wetenschap, en dat enkel een multidisciplinaire aanpak een oplossing kan bieden.

De video kan individueel gevolgd worden en bestaat uit stukjes theorie, video’s, interactieve quizvragen en simulatieoefeningen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op.