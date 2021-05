Centrum Parijs wordt autoluw: groene logica of politieke zet van ambitieuze burgemeester Anne Hidalgo?

Eigenlijk gaat Hidalgo met haar rood-groene stadsbestuur gewoon door op de ingeslagen weg. "Ze heeft de kades van de Seine al autovrij gemaakt en heel veel fietspaden aangelegd bijvoorbeeld, zeker ook in coronatijden" zegt Renout. En we mogen niet vergeten dat het programma dat Hidalgo had voorgesteld voor haar herverkiezing precies draaide rond vergroening van de stad.

Dus voert de burgemeester gewoon uit wat ze beloofd heeft te doen? Of zit er toch meer achter? "Het is in Frankrijk verkiezingstijd" zegt Renout. "Over een jaar zijn er de presidentsverkiezingen, en er wordt gefluisterd dat Anne Hidalgo zich aan het warmlopen is. Of ze haar beloften van 2020 waarmaakt, of al groene accenten legt met het oog op een kandidatuur voor 2022... Hidalgo for president? Het is maar hoe je het bekijkt. Maar in elk geval vindt Frank Renout, "Alles is politiek!"