20.000 mensen tekenen petitie tegen plan Vlaamse regering om verzet tegen milieuvergunningen te bemoeilijken

Volgens minister Demir is de petitie onterecht en wordt er heel wat "fake news" verspreid over de decreetwijziging om de beroepsprocedures aan te passen. "Wees gerust, mocht alles wat ik de voorbije dagen las effectief in ons decreet vervat zitten, ik zou het persoonlijk intrekken", zei ze in een reactie aan VRT NWS. "De realiteit is anders."

Demir benadrukt dat mensen die gevolg ondervinden van projecten nog steeds in beroep kunnen gaan. Daarnaast kunnen verenigen die zich inzetten voor milieubescherming ook nog steeds in beroep gaan tegen projecten "in naam van het algemeen belang". Dat iemand een "belang" moet hebben om beroep aan te tekenen is daarbij niet nieuw, klinkt het.

"Dat is al jaren zo in Vlaanderen. Iemand die in Genk woont kan geen ontvankelijk beroep instellen tegen een vergunning voor een stadion in Brugge. Daar is niets nieuws aan."