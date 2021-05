Politie houdt klopjacht op zwaarbewapende beroepsmilitair in Limburg, viroloog Marc Van Ranst in veiligheid gebracht

De klopjacht begon eerder op de dag in Leopoldsburg, maar intussen wordt ook noordwaarts in de provincie gezocht. De politie is er op zoek naar beroepsmilitair die gewapend is met een machinepistool en een gewoon pistool. Er wordt gezocht met een 30-tal agenten en een politiehelikopter.

“Die persoon heeft zich schijnbaar verplaatst", zegt Erik Cenens van de politie, "eerst in de regio Beringen en vervolgens noordelijker richting Pelt, Nederland en het Maasland. We proberen de man zo exact mogelijk te lokaliseren om hem te kunnen arresteren", zei Cenens vanmiddag in een reactie aan Radio 2 Limburg.