Jongeren krijgen pop-up skatepark in Lummen na petitie

Voor de gemeente Lummen was het zoeken naar budget om de kinderen tegemoet te komen. "Het is financieel vrij zwaar om een permanent skatepark uit te bouwen", zegt schepen Wim Vangeel (CD&V). "We hebben dat budget niet voorzien, maar we komen als gemeente wel tegemoet door deze zomer een hele maand een pop-up skatepark te voorzien. We hopen op die manier de jongeren toch enig perspectief te geven en ook een leuke zomer vol skateplezier aan te bieden."