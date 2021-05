Proces rond moord op Sofie Muylle: familie en jury zwaar aangedaan door filmpjes die verdachte voor haar dood maakte

Het gaat om de zelfgemaakte foto's, selfies en filmpjes die de politie tijdens het onderzoek terugvond op de smartphone van Caliniuc. Hij maakte de beelden rond acht uur 's ochtends de dag van de feiten, waarop te zien is hoe Sofie Muylle onder het houten staketsel op het strand ligt.

Op dat moment is het slachtoffer nog in leven: ze beweegt met haar hoofd en been, haar ademhaling is hoorbaar en zwaar en haar ogen zijn licht geopend. Caliniuc beweegt intussen rond haar en vertelt in het Roemeens: “Ik heb haar gisteren zo gevonden. Kijk eens hoe ze eruitziet. Het is verschrikkelijk (…). Ze is overal geslagen en geschaafd. Ze gaat dood. Bij de zee, bij de zee heb ik haar gevonden.”