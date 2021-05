Snel een gegarandeerde plaats voor je fiets, zo dicht mogelijk bij perron? Proefproject in Antwerpen-Berchem

Op die manier kunnen zones afgebakend en gereserveerd worden voor regelmatige pendelaars. Fietsers krijgen ook een bericht, wanneer hun fiets de zone verlaat. "Er is dus ook meer beveiliging tegen diefstal, want ik weet wanneer iemand met mijn fiets naar buiten ging", zegt Baert.

Vraag is dan of niet iedereen zo'n plaats zal willen en of je daar dan zal moeten voor betalen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. "Er zouden wel kosten kunnen aangerekend worden voor fietsen die langer dan 24 uur blijven staan", zegt Baert. "Dat systeem bestaat in Nederland. Het kan in elk geval wel de klantentevredenheid verhogen. Nu is die 60 à 70 procent. In Nederland is dat 92 procent."



Op dit moment gaat het ook nog maar om een test. "Er zijn nog geen concrete plannen van de stad of de NMBS om het systeem in te voeren. Ze zijn wel geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek." Ook in Gent en Brussel loopt momenteel een proefproject.