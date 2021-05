Reuzenaronskelk, de stinkende Lijkenplant, "Titaantje" staat bijna in bloei

Je zal het, ondanks de mondmaskerplicht, toch geroken hebben in de plantentuin van Gent: de Reuzenaronskelk. De plant heet in het Latijn "Aporphophallus titanum", ofwel Penisplant of Lijkenplant. Het is vooral bekend omwille van de stank, zo'n beetje de geur van rottende vis. En die geur komt ten volle tot z'n recht wanneer de plant in bloei staat. Dat zal gebeuren in de loop van deze week.