Leerlingen en buurtbewoners mogen terug naar huis na gaslek in centrum van Maasmechelen

"Intussen is het lek gedicht", zegt Terwingen. "Ook de gebouwen rond het lek werden op een perimeter van 50 meter gecontroleerd op gasopstapelingen. Ook in de kelders, om geen enkel risico te nemen." Dat gebeurde onder meer in woonzorgcentrum De Maasmeander, in een school en enkele huizen in de buurt. Maar alles was veilig en rond twee uur vanmiddag mocht iedereen dus terug naar huis.