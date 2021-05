Schoten laat geen nieuwe padelvelden meer toe: "Geluidshinder voorkomen is prioritair"

Padel is een combinatie van tennis en squash, wordt gespeeld in een glazen kooi en is razend populair. Maar de sport zorgt vaak voor geluidshinder bij omwonenden. "In andere gemeenten zagen we dat er heel wat klachten waren van buren. Dat willen we echt voorkomen in Schoten", zegt schepen van sport Paul De Swaef (N-VA) in "Start je dag".