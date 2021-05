Slangen hebben giftanden die perfect aangepast zijn aan hun prooien

Daarnaast kan kennis over de vorm van de giftanden van fossiele slangen ook de grote variatie in giftanden helpen verklaren die we nu zien, en hoe die variatie het voortbestaan heeft verzekerd van de slangen, die tot de meest gespecialiseerde roofdieren in de natuur behoren.

Tenslotte kan de kennis over de variatie in de vorm van de giftanden ook helpen om betere beschermende kleding te ontwerpen, zeggen de onderzoekers. Door te testen hoe makkelijk verschillende giftanden door verschillende materialen geraken, kunnen we betere materialen kiezen die daadwerkelijk bescherming bieden tegen slangenbeten.

"Als we weten hoe scherp en bot giftanden van slangen echt zijn, kunnen we beschermende kleding tegen slangenbeten ontwerpen en testen", zei Silke Cleuren. "Nu kan je te weten komen of je veilig bent voor slangenbeten als je je favoriete jeans draagt."

De studie van Silke Cleuren, Alistair Evans en David Hocking is gepubliceerd in Evolution. Dit artikel is gebaseerd op een artikel van de drie auteurs in The Conversation en een persbericht van de Monash University.