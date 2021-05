Hooverphonic gaat door naar de finale van het Songfestival, herbekijk de spannende bekendmaking en "The wrong place"

16 landen gooiden alles in de strijd in de eerste halve finale, om één van de 10 finaletickets te bemachtigen. En daar is België dus bij. Maar zoals al vaker het geval, was het nagelbijten voor de Belgische delegatie, bijna tot de laatste minuut. België kwam pas als 9e en voorlaatste finalist uit de bus. De opluchting is zichtbaar af te lezen op de gezichten van Geike Arnaert, Alex Callier en Raymond Geerts.

Hooverphonic heeft tijdens "hun" drie minuten gedaan wat ze moeten doen: overtuigen met een (op het eerste zicht) eenvoudige en gestileerde act. Eentje zonder de minste fout: Geike Arnaert zong "The wrong place" - over een one night stand die verkeerd afloopt - sterk en foutloos, en verliest geen halve seconde het oogcontact met de camera's. Ze zingt het nummers letterlijk de Europese huiskamers in. "Dit is anders dan alles wat je tot nu toe gezien hebt, en dat is een voordeel", aldus commentator Peter Van de Veire.

De sterke zangprestatie van Geike wordt ondersteund door griezelige close-ups van haar gezicht en handen op het grote videoscherm achter haar. Alle groepsleden - Alex Callier, Raymond Geerts, drummer Arnout en backingzangeres Monique - zijn sober in het zwart gekleed: een schril contrast met de andere outfits die de revue passeren tijdens de eerste halve finale. Afsluiten doet Geike met een mooie glimlach. En dat wordt beloond met een finaleplaats: durven kiezen voor soberheid loont.