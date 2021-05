Steunfonds opgericht voor carnavalisten in Halle

Het intiatief van Ronny kreeg ook bijval van verschillende andere carnavalisten. De Gilles en Pierrots van groot-Halle organiseerden een grote eetkermis en brachten zo mee geld in het laatje. Zo werd het "Blaa Ettekes Fonds" geboren. "We gaan nu al de helft van het geld dat we hebben ingezameld verdelen", vertelt mede-initiatiefnemer Ben Van Horebeke. "We doen volgens drie categorieën: de chaarbouwers (groepen die praalwagens voor de carnavalstoet maken n.v.d.r.), de sympathisanten en vriendenkringen en een aantal individuele carnavalisten. De rest houden we achter de hand voor groepen die op termijn financiële problemen krijgen."