Studenten orthopedagogie ontwerpen 'snoezelhoodies': "Voor iedereen die nood heeft aan snoezelen"

Snoezelen, ook wel zintuigactivering genoemd, is een methodiek die heel wat mensen gebruiken om tot rust te komen. Het gaat dan over prutsen met of friemelen aan dingen of zachtjes op dingen bijten. "Dat hebben we toegepast op een trui. Zo kan je de hoodie zelf een beetje in mekaar knutselen. We vertrekken van een prikkelvrij basismodel, zonder etiketten bijvoorbeeld. Je kan dan zelf items toevoegen: friemelstroken op de mouwen, prulstroken, een ring in de zak om een fidget aan te hangen en ga zo maar door", legt de Zonhovense Heaven Hoydonck uit.

De snoezelhoodies zijn in principe verkrijgbaar voor iedereen. "Mensen die autisme of ADHD hebben, voelen vaak de behoefte om te snoezelen. Vaak gebeurt dat in zogenaamde snoezelruimtes, maar die zijn er niet zo veel. Toch kan iedereen nood hebben aan snoezelen, vandaar de truien."