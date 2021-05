Tekort aan gemachtigde opzichters in Putte: "Locaties die we al 20 jaar beveiligen, kunnen we niet meer bemannen"

Putte zet al jaren tijdelijk of langdurig werklozen in als gemachtigde opzichter, waardoor er een grote ploeg van 25 à 30 mensen was. Maar nu mogen werklozen door nieuwe Vlaamse regelgeving maximaal één jaar gemachtigde opzichter zijn. Daarnaast gaan heel wat gemachtigde opzichters met pensioen. "We geraken stilaan in de problemen", zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). "Sommige periodes kunnen we bepaalde punten die we al 20 jaar beveiligen, niet meer bemannen."