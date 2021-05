Tentoonstelling over Operatie Dynamo in De Panne

De Duitsers hadden Britse, Franse en Belgische troepen kunnen terugdrijven tot aan de kust op de grens van Frankrijk en België en had ze daar omsingeld. Maar Groot-Britannië is er in geslaagd om 330.000 soldaten met schepen te bevrijden, ondanks de zware bombardementen van de Duitsers.

"Ongeveer 1 op de 10 soldaten werd op het strand van De Panne bevrijd", zegt de schepen van Cultuur, Cindy Verbrugge (N-VA). "Onze gemeente werd toen overspoeld met vluchtelingen. Er werden pieren aangelegd, zodat de mensen konden aanmeren in De Panne. Ze kwamen toen letterlijk het strand opgestruikeld. Er was veel ravage in de gemeente door de bombardementen. Het is een stukje van onze geschiedenis, die we nu op een hedendaagse manier proberen te herdenken met een tentoonstelling."

