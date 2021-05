Triatleet Jelle Geens uit Heusden-Zolder over Olympische Spelen: "In een ideaal scenario kan ik zeker meestrijden voor medailles"

Dat ideale scenario houdt in dat hij bij het fietsen en het lopen tijd kan inhalen, want zwemmen is niet zijn sterkste onderdeel. "Ik moet zo goed mogelijk uit het water komen. Er half weg uitkomen is voor mij een goed zwemnummer. En dan is het inderdaad zien dat ik vanvoor geraak", zegt Geens. "Dat is een beetje de dynamiek bij ons in de wedstrijd. Soms is er een kopgroep weg van zo’n 10 man en dan is het samenwerken om die kopgroep terug te halen. Vorig weekend is dat perfect gelukt, na 6 van de 9 tours zat ik vanvoor op de fiets. Ik weet dat ik dan één van de snelste lopers ben dus dat is voor mij een ideaal scenario."