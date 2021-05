Vlaanderen bekroont filmregisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah en 11 andere culturele uitblinkers met Ultima's

Zo was er bijvoorbeeld het initiatief “SOS Relief”, waarbij het grote publiek rechtstreeks steun kon bieden aan kunstenaars zonder werk en inkomen. Op de Ultima-avond in Alden Biesen was er een schrijnend getuigenis van actrice Sietske Remmers, in haar kostuum van een afgelaste voorstelling. Ze kreeg via "SOS Relief" financiële steun die haar in staat stelde “om een maand huishuur te betalen”. Remmers vindt het “tekenend dat dit nodig is in een rijk en mooi land. Ook met het nieuwe kunstendecreet maken we ons heel erg zorgen over de precaire omstandigheden waarin de meeste kunstenaars leven.”