Verhuizing politie Vilvoorde een jaar uitgesteld

Het huidige politiekantoor aan de Zennestraat in Vilvoorde is te klein geworden. Dat commissariaat dateert uit 1994, toen werkten daar 70 mensen van de toenmalige Rijkswacht. Ondertussen is het Vilvoordse korps uitgegroeid tot 180 medewerkers en dus werd uitgekeken naar een groter gebouw. Het plan was dat de lokale politie van Vilvoorde-Machelen dit voorjaar zou verhuizen naar een voormalig kantoorgebouw aan de Schaarbeeklei. Maar de omgevingsvergunning laat op zich wachten en dus kunnen de verbouwingswerken voorlopig niet beginnen.