"Vettig boske" in Zonhoven wordt het Vlonderpiëke

De buurt aan de moerasvijver aan de Hoge Valweg in het centrum van Zonhoven is een drassig stukje natuur en werd vroeger altijd het 'vettig boske' genoemd. Maar onlangs werd beslist om het te opwaarderen en de werken zijn helemaal klaar. De buurt rond de moerasvijver werd omgevormd tot een groene long, met een zachte verbinding voor de voetgangers. En dat is een hele vooruitgang voor de buurt, vindt ook Ilse Ideler van Regionaal Landschap Lage Kempen. "Het zag er eigenlijk niet uit", zegt Ideler. "Het was een dichtgegroeid moerasbosje met dode bomen. En nu is het één van de pareltjes geworden van de Wijers." Het is de bedoeling om dat vijverrijk natuurgebied naar het centrum van Zonhoven te brengen. "Het is een open vijver geworden met bloemrijke oevers en er loopt een breed golvend vlonderpad over. Mensen kunnen er op een bankje zitten en er tot rust komen, midden in het stadscentrum.