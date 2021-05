Vijvers kasteelpark Coloma in Sint-Pieters-Leeuw worden gesaneerd

Het is al 25 jaar geleden dat het slib werd verwijderd uit de vijvers van het kasteel Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. En dat is nodig om het water meer zuurstof te geven. De vijvers worden de komende weken drooggezet om het slib weg te graven. De vissen werden een tijdje geleden al uit het water gehaald, zij zijn tijdelijk naar een andere plek overgebracht.