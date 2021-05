Extra groene vijvers door koud en nat weer: algen krijgen vrij spel

"Regenwater in een vijver zorgt ervoor dat het mineraalgehalte naar beneden gaat", begint Ben Braspenning van De Hofleverancier in Ekeren. "En mineralen hebben we nodig voor het goed functioneren van de vijver. Die zorgen ervoor dat de zuurtegraad, de pH, stabiel blijft. Normaal moet di waarde rond 7 liggen en nu zien we veel vijvers met heel hoge waarden. Een te hoge pH-waarde, vanaf 8, betekent algen en problemen met de vijver."