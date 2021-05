Vrijbroekpark in Mechelen opent "bosbadpad": "Wandel traag, trek je schoenen uit en sluit je ogen"

Het bosbadpad in het Mechelse Vrijbroekpark loopt over stapstenen door het park en is zo'n drie kilometer lang. "Er zijn verschillende plekken waar je opdrachtjes moet uitvoeren, waardoor je nog meer van de natuur gaat genieten", legt Barbara Pardon uit op Radio 2 Antwerpen. "Dat kan zijn "leg je hier neer op de bank, kijk omhoog en zie hoe het zonlicht door de bladeren schijnt" of "zet je hier rustig neer op een stoeltje , neem een schetsblok en teken een boom". "