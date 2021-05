HERBEKIJK: Zijn we klaar voor de omslag naar groene bedrijfswagens? Journalist Luc Pauwels beantwoordt jouw vragen

Vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens (zoals elektrische wagens) de norm worden in ons land. Dat zijn de topministers van de federale regering afgelopen nacht overeengekomen. Maar is ons land wel klaar voor een omslag naar groene bedrijfswagens? Journalist Luc Pauwels beantwoordt jouw vragen in onze VRT NWS Live.