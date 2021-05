Walter "Pico" Michiels gedwongen opgenomen na aanvaring met scoutsjongeren

Zondagavond kwam het tot een confrontatie tussen Walter Michiels en enkele scoutsjongeren aan zijn chalet in het Verbrandenbos in Kessel-Lo. De politie werd opgeroepen en pakte Michiels op. Sarah Callewaert van het parket van Leuven. "Enkele jongeren waren afgezakt naar zijn woning. Daar zou Michiels zich bedreigend opgesteld hebben. Hij zou de jongeren achterna gezeten hebben met een bijl. Er vielen geen gewonden, maar Michiels werd opgepakt en onderzocht in het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat hij geestesziek is, zodat het parket kon overgaan naar een gedwongen opname in een psychiatrische instelling."